Caparezza: i concerti nei palazzetti sono rinviati maggio. Ecco il nuovo calendario

L’artista ha spiegato che riprogrammare i concerti non è stato facile e che, nello spostare le date, sono saltati gli appuntamenti di Pesaro e Livorno. I biglietti per la tappa di Pesaro saranno validi rispettivamente per i live di Ancona o Bologna, mentre quelli di Livorno potranno essere usati a Firenze; in alternativa sarà possibile richiedere il rimborso. Per tutti gli altri concerti invece restano validi i biglietti delle date corrispondenti.