Calcutta per la prima volta a RADIO ITALIA LIVE: dove e quando vederlo!

Per la sua prima volta a RADIO ITALIA LIVE, Calcutta ha pensato a una scaletta tutta da cantare (nel video c’è uno spoiler) e anche a un personalissimo jingle che, tra l’altro, ha citato pure nella videointervista #atupertu con la redazione di Radio Italia solomusicaitaliana. Prima di salire sul palco dell’isybank Music Place, il cantautore ha infatti detto che il jingle è fra le “canzoni” che più gli sono entrate in testa. Ed è quasi un onore per Radio Italia solomusicaitaliana, visto che lui è un maestro nel creare brani facilmente memorizzabili.