Calcutta in concerto a Milano: è suo il karaoke più grande d’Italia

Ieri sera (lunedì 18 dicembre), al Mediolanum Forum di Assago (Milano) si è tenuto (forse) il karaoke più grande d’Italia: a organizzarlo (si fa per dire) è stato Calcutta per il suo Relax Tour. Tra l’altro, stasera il cantautore si esibirà nuovamente ad Assago e poi si sposterà a Padova (il 20 dicembre) e a Napoli (il 22 dicembre) per i due concerti che, settimana scorsa, aveva dovuto posticipare per l’influenza. “È finita o quasi”, ha detto ieri sera l’artista ai fan circa la sue condizioni di salute.