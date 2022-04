Buona Pasqua in musica: da Amoroso a Zucchero, passando per Morandi

Vasco invece sta facendo le prove per il tour estivo negli stadi anche oggi e ha approfittato di questo momento di festa per parlare di musica dal vivo, pubblicando alcuni scatti con un enorme uovo dedicato alla tournée e scrivendo: “Buona Pasqua e buona resurrezione a tutti!! Oggi lavoriamo ma per noi è festa. Dopo 2 estati senza concerti, fare le prove a Pasqua è una bella sorpresa che tutti noi aspettavamo con tanta ansia. Siamo qui… per riallacciare un discorso, per continuare un percorso, per riportare un po’ di gioia e per fare una grande festa insieme a voi!”