Buon Compleanno Mimì: torna la serata per ricordare la grande Mia Martini

Nel corso dello spettacolo, presentato da Federica Bertoni, si alterneranno sul palco grandi ospiti, come i Tiromancino, Ermal Meta, i Coma_Cose, Aka 7even, Gaia, Mario Venuti, Leo Gassmann e Venerus: ciascuno di loro interpreterà una canzone di Mia Martini e alcuni brani del proprio repertorio, in omaggio a un’artista intensa e raffinata che viene ricordata come una delle voci più belle, importanti e significative della musica italiana. Ad accompagnare le esibizioni e tutto lo spettacolo, ci sarà la “Mimì Sarà Orchestra” diretta dal Maestro Paolo Li Rosi.