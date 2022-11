Buon compleanno Max Pezzali! Gli auguri di Jovanotti, la dedica della moglie…

“Quante parole ci siamo detti in questi 9 anni d’amore (quasi 10) e quanti sogni abbiamo realizzato (e quanti ancora ne abbiamo)… Siamo consapevoli dell’immensa fortuna di esserci presi per mano e aiutati vicendevolmente”, è invece l’inizio della lunga dedica della moglie Debora. Per l’occasione, ha preso in prestito i versi dello stesso Max, da “Se non fosse per te” a “Quello che capita”: “Sei sempre stato e continui ad essere il mio migliore amico, il mio confidente… Sei un marito, un padre, un figlio speciale: nonostante il tuo lavoro ‘particolare’ ci sei sempre per tutti. Sei buono, generoso, altruista e non si può non amarti alla follia”, aggiunge ancora dolcemente Debora.