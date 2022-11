Brunori Sas firma (ancora) le musiche per Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno già fatto sapere la trama della nuova pellicola, ambientata sul lago di Como: “Il grande giorno” sarebbe quello del matrimonio tra Elio e Caterina, molto atteso anche dai rispettivi padri Giacomo e Giovanni. I due, infatti, si conoscono da quando erano bambini e vedono in queste nozze il suggello della loro amicizia. Al matrimonio, non può mancare l’ex moglie di Giovanni, nonché madre della sposa, insieme al suo nuovo compagno Aldo: per quanto simpatico ed espansivo, il nuovo arrivato sconvolge la giornata, tra gaffe e incidenti esilaranti quanto costosi. È a causa sua se anche il rapporto tra Giacomo e Giovanni verrà messo improvvisamente in discussione...