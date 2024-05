Bresh: dal Brasile alle nostre orecchie con "Torcida"

"Torcida" ha ricevuto una calda accoglienza e tanti l'hanno già definita una hit. D'altronde, per Bresh non sarebbe una novità, dal momento che ha alle spalle il successo di “Oro Blu", il suo album del 2022 certificato doppio Disco di Platino. Bresh vanta inoltre importanti collaborazioni: con Ernia e Fabri Fibra per “Parafulmini”, uno tra i brani più suonati durante l'estate 2023, e con i Pinguini Tattici Nucleari per "Nightmares". Il cantautore genovese ha inoltre affiancato Emma durante la serata dedicata alle cover e ai duetti del Festival di Sanremo 2024, esibendosi in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.