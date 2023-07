Tante hit dei Boomdabash, infatti, sono il frutto di collaborazioni: Biggie Bash e Payà ci spiegano la strategia quando c’è da invitare un altro artista in un loro pezzo. “Ogni canzone è un vestito e ogni vestito non va bene a tutti. C’è un vestito per ogni persona”, spiegano. “La cosa più importante, per noi, è collaborare sempre con artisti verso i quali nutriamo affetto e stima. Poi, quando facciamo i provini, ci rendiamo subito conto se in quel pezzo ci può stare un artista o no… andiamo molto a sensazioni. Ma non c’è una ricetta per fare una hit”, puntualizzano alla fine.