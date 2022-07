Boomdabash e Annalisa: con il video di “Tropicana”, si balla nel mare della Puglia

Dal dancefloor al mare aperto, “Tropicana” si può ballare davvero ovunque. Lo dimostrano i Boomdabash e Annalisa nel video ufficiale della hit che hanno già lanciato per l’estate: la clip è girata interamente in Salento, la terra di origine gruppo che, insieme ad Annalisa, approfitta dell’energia del brano per lasciarsi andare tra le acque cristalline della regione.