Boomdabash, dal primo manifesto alle critiche: “Agli hater rispondiamo così”

Dopo tanto girare, in questi giorni il gruppo è praticamente “costretto” a tornare nella sua terra per le feste: “A Natale, devi per forza stare in Salento”, raccontano le due voci dei Boomdabash, in modo categorico. “Noi rispettiamo tutte le tradizioni, ci teniamo particolarmente e per noi la famiglia è sacra. Poi si mangia per due giorni di fila, quindi… sì, Natale assolutamente a casa”.