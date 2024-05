Bologna in Champions League, la sorpresa di Cesare Cremonini al piano. VIDEO

“Quello che hanno trasmesso Thiago Motta e i suoi ragazzi (ma anche la presidenza e lo staff tecnico della squadra) è andato oltre il campo da gioco, unendo i ricordi di generazioni passate con il sogno di quelle nuove, legandole ai colori di una città bellissima”, aveva scritto di getto Cesare Cremonini, appena la qualificazione in Champions è diventata ufficiale. “La qualità più importante di Bologna, per chi non lo sapesse, è proprio quella di saper tenere insieme, tenacemente, tutto e tutti. Comprese un’umanità e una lealtà in via di estinzione, che si sono viste sempre in campo quest’anno”.