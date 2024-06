Bologna continua a cantare “Poetica”: il brano di Cremonini è triplo Platino

Non a caso, è “Abbracciami”, l’iconico appello di Cremonini in “Poetica”, lo slogan che il Bologna Calcio ha scelto per la campagna abbonamenti della prossima stagione. Ma il ritornello del pezzo del 2017 è comparso praticamente su tutti gli spalti bolognesi, come è successo anche ieri, su uno striscione sventolato in occasione dell’ultimo match di basket della Fortitudo.