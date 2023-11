Bob Sinclar torna in Italia con il remix di un grande successo dei Matia Bazar

La versione originale di “Ti sento”, uscita come singolo nel 1985, era stato un passo molto importante del percorso dei Matia Bazar. Oltre a essere molto amata in Italia, aveva scalato anche le classifiche in Europa, aggiungendo i vertici delle hit-parade nei Paesi Bassi e in Germania. Il brano uscì anche in spagnolo (“Te siento”) e in inglese (“I Feel You”).