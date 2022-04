Blanco va da Papa Francesco: canterà per i giovani in Piazza San Pietro

Tra le date del suo tour e i preparativi per l’Eurovision Song Contest 2022 e RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, Blanco trova anche il tempo di cantare in Piazza San Pietro, in Vaticano, per Papa Francesco e i giovani adolescenti. Si esibirà il 18 aprile, nel Lunedì dell’Angelo, prima della Veglia del Pontefice insieme a Matteo Romano, protagonista come lui a Sanremo 2022: per l’occasione, si prevede già la presenza in piazza di quasi 60mila ragazzi.