Blanco: quello che non sai su di lui e che scopri grazie a Bruciasse il cielo

Blanco ripercorre la carriera iniziata con l’album d’esordio Blu Celeste, con cui ha conquistato il podio FIMI dei dischi più venduti in Italia nel 2022. Ricorda poi come è nato l’ultimo disco Innamorato e alcune tracce, come la title track (realizzata a New York, in un momento in cui sentiva la mancanza dell’Italia). Svela le emozioni provate nel passare dall'essere un pizzaiolo al più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi dello Stivale.