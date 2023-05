Blanco & Mina in vetta a tutte le classifiche con “Un briciolo di allegria”

Inevitabilmente, insieme a “Un briciolo di allegria”, non potevano non volare nelle classifiche di vendita anche i due progetti che contengono questo singolo: “Innamorato” di Blanco, pubblicato il 14 aprile, è al secondo posto. “Ti amo come un pazzo”, il nuovo progetto di Mina pubblicato una settimana più tardi, è invece quarto, dietro all’onnipresente “Sirio” di Lazza; in compenso, l’ultimo progetto della grande Mina Mazzini debutta subito in vetta ai vinili più acquistati.