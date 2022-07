Blanco in visita alla Roma: dopo il live nella Capitale, il regalo dei giallorossi

Blanco, a Roma per un doppio evento sold out, non si fa mancare nulla. Non solo lo straordinario successo per il primo appuntamento al Rock in Roma, ma anche una visita speciale alla sua squadra del cuore, la Roma. In attesa di tornare sul palco questa sera (giovedì 28 luglio), ecco il video dell’incontro con i giallorossi e il regalo che gli hanno fatto due beniamini.