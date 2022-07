Blanco in tour: ecco quando recupera la data a Genova

Anche Michele Bravi è live con Zodiaco Tour 2022. Il calendario dei concerti ha subito delle modifiche che l'artista ha comunicato ai fan. In particolare, la data del 23 luglio a Ortona (Chieti) è stata posticipata al 18 agosto, mentre quella dell1 settembre a Santa Marinella (Roma) è stata anticipata al 19 agosto. Bravi ha scritto su Instagram: “Purtroppo non dipende dalla nostra volontà. Mi scuso personalmente con le persone che si erano già organizzate per assistere al concerto. Per chi vorrà, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto, altrimenti i biglietti già acquistati rimarranno validi anche per la nuova data”.