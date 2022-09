Blanco: il sesto Platino di “Blu Celeste” e la dedica della fidanzata dopo il tour

L’abbraccio e il bacio tra Blanco e Martina Valdes hanno fatto il giro del web negli ultimi giorni, a chiusura del “Blu Celeste Tour” che ha registrato sold out in ogni città in cui ha fatto tappa. La tournée prende il nome dal primo album della carriera del giovane artista, “Blu Celeste”, che ha appena ricevuto il sesto Disco di Platino per le oltre 300mila copie vendute.