Forte del primo posto in classifica per il brano “Un briciolo di allegria”, in duetto con Mina, Blanco non si fa spaventare nemmeno dalla pioggia. Sta facendo il pieno di like e di commenti il video che lo mostra suonare la chitarra sotto il diluvio, in mutande e canottiera: al suo fianco, c’è anche la fidanzata Martina e tra i due scatta il bacio.