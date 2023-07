Blanco, il giovane cantautore innamorato della vita

Per Blanco è un periodo di importanti appuntamenti: dopo l’esibizione a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il cantante ha in programma il live di domani (4 luglio) allo Stadio Olimpico di Roma e quello del 20 luglio a San Siro, Milano. Durante la video-intervista #atupertu, Blanco ha spiegato che, per prepararsi a questi eventi, ha ricevuto pochi consigli, perché poche sono le persone di sua conoscenza ad aver avuto l’occasione di esibirsi in luoghi così imponenti: “Ogni consiglio può essere sbagliato, perché ognuno se la vive a modo proprio. Sicuramente ascolto il consiglio di uno che reputo molto più bravo di me e basta. Poi secondo me bisogna provare, provare e divertirsi”, ha specificato.