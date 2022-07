Blanco, i 64mila di Roma e il papà sul palco: “2 anni fa lavoravo in pizzeria”

Bisogna sempre credere nei propri sogni e inseguirli con tutte le forze. È l’insegnamento che Blanco ha lasciato sui social dopo lo straordinario successo del doppio concerto a Roma, che in tutto ha radunato 64mila persone e che ha spinto lui e il produttore Michelangelo a farsi lo stesso tatuaggio. Un evento, quello al Rock in Roma in mezzo a tanti altri sold out del suo tour estivo, che non ha lasciato indifferente l’artista: per questo motivo, in entrambi gli appuntamenti nella Capitale, Blanchito ha voluto condividere il palco con il papà.