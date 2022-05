Blanco, in particolare, continua a festeggiare il successo dell’album “Blu Celeste”, che arriva a quota 5 Dischi di Platino (250mila copie vendute), ma non solo. La FIMI lo premia anche con il terzo Platino per il brano “Finché non mi seppelliscono”, che il giovane artista ha cantato proprio sabato 21 maggio in Piazza Duomo, insieme alla title-track dell’ultimo disco e a “Notti in bianco”.