Blanco e Sfera Ebbasta senza limiti: “Mi fai impazzire” è 7 volte Platino

È l’ennesimo risultato per Blanco, che solo lo scorso weekend aveva già ricevuto altri 5 premi, in occasione dei TIM Music Awards che hanno visto Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di Radio Ufficiale: oltre che per il suo tour da un sold out dietro l’altro, il cantante ha potuto festeggiare anche per i suoi progetti multiplatino, dall’album “Blu Celeste” al singolo omonimo, passando per gli altri successi “Finché non mi seppelliscono” e “Brividi” (con Mahmood).