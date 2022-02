Blanco e Mahmood nella Top 20 mondiale. Brividi e Blu Celeste al Numero 1

Blanco e Mahmood hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con “Brividi” e non si fermano più: la canzone è prima nella classifica dei singoli più venduti in Italia per la terza settimana di fila, è sempre la più trasmessa già dai giorni del Festival e ora è entrata nella Top 20 mondiale al 15esimo posto, mentre “Blu Celeste” di Riccardo è ancora in vetta tra gli album. Intanto il successo è tale che il brano viene persino citato nelle omelie in chiesa.