Blanco e Mahmood: “Brividi” vince anche la Top of the Music 2022 (Fimi)

La canzone “Brividi” di Blanco e Mahmood, dopo essersi aggiudicata Sanremo 2022 e vari record, è anche il singolo più venduto dell’anno e vince quindi la Top of the Music 2022 che racchiude 12 mesi di musica italiana dal 31 dicembre 2021 al 29 dicembre 2022. L’album “best-seller” invece è “Sirio” di Lazza, tra i prossimi protagonisti del Festival 2023. Per il terzo anno consecutivo la Top Ten dei dischi è interamente italiana.