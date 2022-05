Blanco: “Dopo questo ca… di Covid, vedere la gente che si abbraccia è bellissimo”

Dall’Eurovision a Torino al palco di piazza Duomo per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il protagonista è sempre lui: Blanco. In diretta ai nostri microfoni con Francesco Cataldo, ha raccontato la sua passione per la musica italiana, da Pino Daniele a Lucio Dalla, e ha parlato di Sanremo e del suo tour tutto sold out. Il suo primo pensiero, però, è stato per il pubblico di Milano.