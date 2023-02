Black Eyed Peas: il gruppo da 6 Grammy sul palco di Sanremo 2023

Amadeus in mezzo alla platea in delirio, con sipario abbassato, lancia i Black Eyed Peas pronti al centro del palco. Il medley prevede la sequenza "Mamacita / Don’t you worry/ I gotta feeling". A seguire arriva il loro ultimo singolo "Simply the best", che nell'album "Elevation" è inciso in duetto con Anitta ed El Alfa.