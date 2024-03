BigMama affronta una tematica importante nel nuovo singolo “Cento occhi”

Sperimentando un nuovo stile di scrittura, BigMama non solo ha sollevato il velo su questa realtà, ma anche voluto rispondere con sfacciata ironia. “Cento occhi” è un manifesto di autenticità e coraggio e un invito a guardare oltre le superficialità e a comprendere le implicazioni psicologiche del catcalling. BigMama gioca con le parole e con sarcasmo “prende per mano" chi attua questo comportamento e lo porta in un viaggio attraverso la città, per fargli comprendere cosa vuol dire essere liberi.