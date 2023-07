Biennale Cinema 2023: il film d'apertura è "Challengers" di Luca Guadagnino

Per Luca Guadagnino è un nuovo ritorno al Lido di Venezia, dove aveva già presentato in anteprima “Bones and All” (2022), che aveva vinto per la Miglior Regia e per la Miglior Attrice Emergente, e i precedenti “The Protagonists” (1999, il suo film d’esordio), “Io sono l'amore” (2009), “Bertolucci on Bertolucci” (2013), “A Bigger Splash” (2015), “Suspiria” (2018) e il documentario “Salvatore: Shoemaker of Dreams”.