Dopo aver festeggiato Pasqua, Laura Pausini e Biagio Antonacci tornano a pensare al tour che, la prossima estate, li vedrà protagonisti negli stadi italiani. Attraverso i social, i due artisti continuano a ricevere indicazioni dai fan per mettere a punto la scaletta prima delle prove: ecco la canzone di Biagio che Laura vuole cantare assolutamente.

“Laura Biagio Stadi 2019” partirà il 26 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari, quindi attraverserà l'Italia fino all'inizio di agosto. In scaletta, ovviamente, ci saranno le canzoni più importanti della carriera di Biagio Antonacci e Laura Pausini: si vocifera già di alcuni medley dei loro grandi successi.

Ovviamente, non mancheranno gli ultimi duetti nei brani “Il coraggio di andare” e “In questa nostra casa di nuova”. C'è anche la possibilità che, nel corso dei concerti, Laura e Biagio si scambino a vicenda i loro brani: uno di questi sembra proprio che sarà “Se tornerai”, brano contenuto nell'album di Antonacci “9/NOV/2001”, uscito 18 anni fa.

L'indiscrezione trapela da Twitter. “Ultimi giorni di riposo... poi iniziano le prove!”, scrive Laura Pausini, che poi chiede ai fan: “Avete richieste speciali? Cosa non può mancare in tour con Biagio Antonacci negli stadi?”. Poco dopo, arriva la risposta di un utente: “Mi raccomando convinci Biagio a farti cantare 'Se tornerai'. Potrei impazzire dalla gioia”.

Sei bellissima. Mi raccomando convinci Biagio a farti cantare SE TORNERAI. Potrei impazzire dalla gioia. Un bacio grande bella, sii felice — Carmine De Rosa (@_carminederosa_) April 24, 2019

A rassicurarlo ci ha pensato lo stesso Antonacci: “Mi ha detto 'La canterò'”, ha confermato riferendosi a Laura Pausini. La cantante, quindi, ha categoricamente twittato: “Non esiste al mondo che non faccio 'Se tornerai'”, lasciando spazio a pochi dubbi.

Ti ho detto... non esiste al mondo che non faccio Se tornerai — Laura Pausini (@LauraPausini) April 25, 2019

Sulla scia di questa conversazione, ovviamente, nelle ultime ore tantissime persone stanno manifestando le loro preferenze, tra brani indimenticabili e altri meno conosciuti. Biagio Antonacci, tornato in studio di registrazione, ha parlato sui social di “nuove idee” in vista e di “musica in evoluzione”.

In attesa di iniziare le prove per i concerti, Laura Pausini ha festeggiato l'anniversario del suo primo progetto in lingua spagnola: il disco “Laura Pausini”, arrivato all'estero nel 1994, compie infatti 25 anni. Al suo interno ci sono singoli come “Amores extraños”, versione latina di “Strani amori”.

#25deAbril #25aprile

Oggi é un giorno speciale per me come italiana e come cantante. È il 25mo anniversario del mio primo disco in spagnolo.

Hoy es para mí un día muy importante como italiana y como cantante. ¡Es el 25º aniversario de mi carrera en España! #laurapausini pic.twitter.com/YH0cPwQxv8 — Laura Pausini (@LauraPausini) April 25, 2019

Per l'occasione, l'artista ha tenuto una speciale diretta su Instagram in cui ha intonato alcuni vecchi brani, come la versione spagnola di “La solitudine”. Poi, ha risposto a tante domande dei fan di tutto il mondo, comprese alcune un po' piccanti... Rivolgendosi chi chiedeva di vedere il suo compagno Paolo Carta a petto nudo, ad esempio, Laura è stata molto chiara: “Non ve lo faccio vedere, me lo godo solo io!”.