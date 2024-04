Biagio Antonacci, tra i retroscena dei suoi brani e la voglia di iniziare il tour

Quando sei venuto a trovarci a gennaio, hai detto che stavi ancora aspettando l’idea giusta per il tour e poi sono arrivate le 10 date al Vittoriale!

Sì è un’idea nata con un po’ di follia e per fare una cosa diversa. Noi in Italia facciamo sempre concerti dove va più di moda, ma è bene far conoscere anche i posti meno rinomati, è bello entrare in questi spazi e fare qualcosa per farli conoscere. Volevo fare una cosa un po’ diversa e stare 10 giorni nello stesso posto anche per incontrare i fan che arrivano da zone diverse. Magari durante i pomeriggi mi vestirò da D’Annunzio e reciterò poesie! Sarà bello incontrarsi anche lì e sarà bello avere una band di polistrumentisti. Il concerto sarà fatto di energia e non vedo l’ora, ho voglia di andare in tour, il bello è stare in mezzo al pubblico! Io mi permetterò anche di stare al pianoforte, anche per venti minuti o mezzora e canterò canzoni che non ho mai cantato.