Biagio Antonacci svela: “Il disco uscirà presto”. Laura Pausini: “Siamo pronti!”

L’ultimo tour di Biagio Antonacci non ha lasciato al cantautore solo soddisfazione e felicità, ma anche ispirazione per nuove canzoni che troveranno spazio in un album. La pubblicazione del disco potrebbe essere imminente, a giudicare dal messaggio che Biagio ha scritto ai fan e che ha scatenato la gioia, tra i tantissimi, anche di Laura Pausini.