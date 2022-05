Biagio Antonacci risponde ai fan: il nuovo singolo, l’album, il ruolo di papà

Biagio Antonacci, in attesa di tornare con nuova musica, è tornato su Instagram dove ha risposto a una sessione di Domande e Risposte dei fan. La maggior parte dei quesiti, ovviamente, riguardavano il suo nuovo singolo “Seria”, in uscita venerdì 27 maggio dopo oltre 2 anni di silenzio. In realtà Biagio ha soddisfatto anche delle curiosità personali, ad esempio sul ruolo di papà del piccolo Carlo.