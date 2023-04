Biagio Antonacci regala un 10 in pagella a tutta la classe: come c’è riuscito

L’uscita a cena non c’è stata ma Antonacci ha videochiamato l’insegnante per elogiare la perseveranza dei ragazzi. “Farebbero di tutto per avere 10…”, ha detto l’artista al telefono anticipando che prima o poi vorrebbe conoscerli di persona. “Sono matti questi”, ha esclamato invece la professoressa, visibilmente emozionata perché stava parlando con il suo idolo.