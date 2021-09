“E poi con la musica” è il titolo del primo brano in assoluto di Biagio Antonacci. L’artista ha postato l’intero testo del pezzo e ha promesso che un giorno lo registrerà. In quegli anni, Biagio non era ancora riuscito ad arrivare al successo, che avrebbe definitivamente raggiunto dal 1992 con “Liberatemi”.