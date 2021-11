Biagio Antonacci lavora all’uncinetto contro gli stereotipi di genere

“Cosa state pensando guardandomi? Sicuramente partiranno i soliti retaggi culturali. Se immaginate una babysitter pensate ad una donna, se immaginate un meccanico pensate ad un uomo, se pensate a qualcuno lavorare a maglia immaginate una donna. Bene, vi sbagliate!”, ha scritto Biagio, per sottolineare che non esistono lavori da donna o da uomo, ma solo modelli mentali obsoleti che dividono i mestieri fra i sessi senza un criterio oggettivo. Inoltre il cantante ha spiegato che, in questi giorni, le magliaie del Caffè dei Gomitoli si stanno dando da fare per creare addobbi natalizi che verranno venduti per la raccolta fondi destinata a un asilo di Johannesburg, in Sud Africa, che viene gestito dalla Ong “Women of Vision”.