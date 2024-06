Biagio Antonacci: "La mia scaletta perfetta la decide il pubblico"

Dopo 15 album e 30 anni di vita in musica, Biagio Antonacci ha spiegato la sua semplice tecnica per fare una scaletta perfetta. "La tecnica è quella di ascoltare il pubblico. Il tour prima capisco l’errore che ho fatto e cerco di correggerlo. Faccio delle canzoni che non ho fatto nel tour prima, e cerco di accontentare i nostalgici della mia storia, che vogliono canzoni non magari popolari ma che hanno avuto un senso. Scelgo una scaletta funzionale per chi mi ascolta”.