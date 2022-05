Biagio Antonacci: l'ispirazione di “Seria” e il rapporto con la terra

TERRA. Da tempo Biagio Antonacci ha scelto di vivere in campagna. A questo proposito, l'artista ha commentato: “La terra influisce su ogni cosa, su ogni giornata, su ogni tua scelta. Capisci la forza delle piante, capisci la natura, capisci che l'uomo è veramente piccolo e spesso anche stupido nel trattare la natura come se fosse una schiava, come se fosse lì solo per far contento l'uomo; la natura è molto più avanti, esisteva da milioni di anni prima dell'uomo”. Secondo lui, dalla natura ci sarebbero da imparare moltissime cose, come la pace, la serenità e l'importanza delle stagioni.