Biagio Antonacci, L’Inizio lo commuove: “Carlo mi riporta indietro nel tempo”

C’è anche Anita Garibaldi questo album.

“Anita è la prima donna che ha rappresentato la rivoluzione accanto al proprio uomo. Per Garibaldi, Anita non è stata solo una musa, ma una donna brasiliana che ha combattuto con lui, era una sua complice, aveva coraggio e la rispettava come donna, come madre, come compagna, come donna che fa andare la testa al doppio del proprio uomo. È tutto quello che gli uomini dovrebbero fare con le proprie mogli, sempre! Anita Garibaldi rappresenta come una donna oggi dovrebbe sentirsi al fianco di un uomo. Per crescere, dobbiamo iniziare a distaccarci dalla distinzione donna-uomo: fa male alla natura, siamo esseri simili, con funzioni genetiche diverse. Dobbiamo pensare a un essere che si riproduce con un altro essere, stop.”