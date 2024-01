Biagio Antonacci, L’Inizio è a Milano: “Fare un figlio oggi non è una follia”

L’autore è Giorgio Poi, che racconta così questa canzone: “Si resta vivi finché si ha l’entusiasmo per iniziare qualcosa, per generare una scintilla e farne un progetto, un amore, un’amicizia, un lavoro, una canzone, un figlio. Non c’è universo senza un Big Bang”. Biagio ha accolto questo pezzo a braccia aperte, per la grande consapevolezza che racchiude, nonostante Giorgio Poi non abbia figli: “Si è messo nei miei panni quando ha saputo che aspettavo Carlo. Ha tradotto questa bellezza in coraggio e ha scritto un testo di forza e di incoraggiamento per chi pensa che fare un figlio oggi sia un atto di follia. La follia è tutto il resto, le figli sono le cose che restano”, afferma con fermezza l’artista, non nascondendo un po’ di emozione sentendo se stesso cantare qualcosa che non ha scritto. “Mio figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare. Chi si ferma è perduto”, recitano alcuni passaggi del pezzo.