Biagio Antonacci: in arrivo un tour in Italia e… all’estero

(MM) Nel videoclip ufficiale di Seria c’è Federica Pellegrini… (BG) “Non la conoscevo. Non avevo mai parlato con lei, la Divina. Un giorno le ho mandato un messaggio e le ho chiesto di sentirci al telefono, perché avevo un’idea. Ci siamo sentiti, le ho detto che la seguo e lei mi ha detto che mi ascolta da tutta la vita. Poi le ho chiesto di poterle fare delle foto in uno studio a Roma, già allestito. Nulla era vero. Così si è presentata in studio. Le ho fatto delle foto, molto belle. Le ho chiesto pure di fare anche un video backstage e di poterlo usare per la mia nuova canzone. E così è stato”.