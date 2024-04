Biagio Antonacci: il suo piano di allenamento per il tour (aspettando il Derby…)

Il tour culminerà poi con le 10 date consecutive all’Anfiteatro del Vittoriale, a settembre: “Sarà un tour diverso, a tratti molto intimo. Sul palco con me, ci saranno ragazzi che non suoneranno solo uno strumento, ma faranno vedere che un musicista bravo dev’essere un polistrumentista”, anticipa Biagio, alle prese già con le prove. Nel mezzo di questa grande preparazione, Antonacci riesce ancora a dividersi tra natura e libri d’arte. “Ho appena smesso di potare gli ulivi, quindi sono sempre sul pezzo e non mollo mai”, spiega, facendo riferimento alla tenuta in cui produce ogni giorno olio e vino. “La natura è l’unico modo che mi permette di avere un pensiero libero in ogni momento”.