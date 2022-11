Biagio Antonacci: il “Palco Centrale Tour” continua nei palasport anche nel 2023

La tournée prende il nome proprio dall’insolita posizione del palco, voluto da Biagio proprio al centro del palazzetto, così da poter guardare negli occhi i fan e goderseli a 360 gradi. Nelle prossime settimane, toccherà a Torino, Firenze e, per due volte, Milano: sono queste le ultime date dell’anno, che precedono così gli appuntamenti appena annunciati per la primavera del 2023. I biglietti per le nuove date sono già disponibili online.