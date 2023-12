Biagio Antonacci: il nuovo singolo A cena con gli dei arriva su Radio Italia. SPOILER

Il cantautore di 60 anni ha fatto un altro spoiler, pubblicando un estratto della nuova canzone in una Storia su Instagram (l’altra volta aveva utilizzato TikTok). I versi che si sentono nel filmato sono i seguenti: “Io sottomesso al regime/Mi sposto verso il confine/Se cado dentro le spine/Se salto sopra le mine/Non mi venire a cercare/C’è solo quel piccolo particolare/Avrei voluto tradirti, ma non si può fare/E ci ho provato davvero, davvero, davvero, davvero provato/Ma non si può fare”.