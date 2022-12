Biagio Antonacci: “Eros, prima o poi… Io, Laura Pausini e i nostri nuovi album”

Durante l’intervista a RADIO ITALIA LIVE, Biagio Antonacci ha confermato che il disco è in fase di mixaggio e che arriverà nel 2023… ma mai dire mai. Infatti ci possono essere sempre delle aggiunte dell’ultimo minuto. Ha fatto l’esempio del 2012, anno in cui ha pubblicato “Sapessi dire no”. La notte prima di consegnare l’album alla casa discografica, l’artista ha avuto l’ispirazione per comporre “Ti dedico tutto”, una delle sue canzoni più famose. Così, insieme all’aiuto del produttore Michele Canova, l’ha registrata in una notte e inserita in extremis nel disco, contribuendo al suo successo. Oltre a questo, ha anche svelato altre curiosità: citando uno dei versi dell’ultimo singolo “Telenovela” ("Senti un’amica, cantate Mina nella sua cucina”, ndr), ha ammesso di ascoltare Mina quando è malinconico e di non saper minimamente cucinare.