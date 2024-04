Biagio Antonacci e il karaoke improvvisato sotto i portici di Bologna

Biagio Antonacci stava camminando sotto i portici di Bologna quando si è imbattuto nella “bellezza della musica”, come lui l'ha definita, e non ha potuto tirarsi indietro. Il cantautore ha preso il microfono da un'artista di strada e ha cantato sulle note di “Come il sole all'improvviso”, successo del 1986 di Zucchero.