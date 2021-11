Biagio Antonacci: due concerti al Forum d'Assago nel 2022

Per partecipare ai live, tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per le date al Teatro Carcano di Milano, a partire dal 23 novembre dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/biagio-antonacci-palasport-milano-2022/. Dallo stesso giorno, saranno disponibili ulteriori biglietti per gli spettacoli.