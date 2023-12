Biagio Antonacci canta in anteprima due brani del nuovo album

Il primo spoiler ha riguardato proprio “L'inizio”, la traccia d'apertura e che ha dato il titolo al progetto. Accompagnandosi con la chitarra, Biagio Antonacci ha cantato parte del brano scritto per lui dal cantautore Giorgio Poi. Biagio ha accompagnato il video con questi versi “Niente sa farti / Quello che l’inizio sa fare. / Non voglio più pensare alla fine / Voglio esaltarmi pensando agli inizi”, che potrebbero far parte del ritornello.